Eastern Illinois University announces spring 2020 Deans' List honorees

Charleston – Eastern Illinois University recognizes undergraduates who have met the criteria for the Spring 2020 Deans’ List honor.
EIU’s Spring 2020 Deans’ List recognizes undergraduates who excelled academically during the university’s 2020 Spring semester. Students who achieved a GPA of 3.80 to 4.00 (on a 4.00 scale) while completing a minimum of 12 graded semester hours, excluding credit/no credit grades are named on the university Deans’ List. They include:
Arcola: Javier Alanis, Norma Arguelles, Sophia Fishel, Margaret Fulton. Valerie Kuhns, Daniela Lopez, Edith Godinez, Jaselyn Nacke, Rosa Rivera, Ixcell Vega Anguiano
Assumption: Riley Black, Jesse Medler, Hannah Richardson
Bethany: Jonathan Gentry, Melanie Perez, Seth Yeakel
Casey: William Carr, Chelsea Cox, Victoria Cox, Ellie Tutewiler, Chelsey Wilkins, Nathaniel Williams
Charleston: Paul Abraham, Samantha Avenarius, Rebecca Baird, Addison Bayer, Jacob Blayne, Nicholas Bays, Tricia Black-Green, Kamae Coffey, Karly Coffey, Dylan Cole, Katie Crane, Aleigh Crowder, Riley Cutright, Michael Davis, Lindy Dokken, Jenna Durham, Benjamin Esgar, Natilie Fanale, Luanna Flagg, Ashley Gabel, Garrett Harwood, Lucas Hawk, Jordyn Hayes, Annabelle Heddell, Breeanna Henson, Holly Higgins, Graham Highland, Maya Hunter, Aysha Hutson, Hannah Jackson, Sophie Jones, Tyler Jones, Keith Kerrigan, Mary Key, So Kim, Logan Klepzig, Caixia Liu, Daniel Luoma, Michaela McBride, John McIlvaine, Grant McPherson, Andrew Mejdrich, Edgar Mesa Perez, Ryan Moore, Megan Morecraft, Sarah Mummel, Melissa Nathan, An Nguyen, Keegan Noll, Samuel Nozicka, Emma O’Donoghue, Ian O’Brian, Sebastian Olrog, Mackenzie Pankey, Aislinn Parish, Josie Parish, Vinh Phan, Madelyn Pooley, Jacob Powers, Logan Raschke, Jasmine Roa, Ambrosia Robers, Julie Spencer, Lauren Spour, Aaron Stewart, Mya Stidham, Sarah Thomas, Brooke Tozer, Kennedy Tozer, Ali Trizzle, Allison Voyles, Emma Walker, Ashtyn Wilhelm, Yingquao Wu
Effingham: Christopher Ungrund, Sarah Allen, Dydra Arnold, Austin Baker, Zoe Buhnerkempe, Micaela Chrappa, Cole Hoene, Dylan Jackson, Luke Jansen, Noah McCammon, Abby McIntyre, Abbey Meinhart, Cortney Rieman, Callaway Smith, Haley Veach, Trent Yocum
Findlay: Nicole Miller
Gays: James Hortenstine, Liam Hortenstine
Greenup: Blayke Cutts, Zoe Marti
Marshall: Jacinda Floyd, Ashley Wernz, Gracie Woods
Mattoon: Savannah Brich, Jaida Brockan, Quinn Camfield, Shannon Daniell, Sova Fox, Madison Freeman, Raymond Hamilton, Creed Janes, Mayla Johanpeter, Hillary Love, Jennifer Meinhart, Kristen Morlen, Remington Morrison, Jacob Murphy, Jessica Nichols, William Padgett, Kaitlyn Pearson, Cole Philpott, David Pruitt, Danielle Reeder, Alexander Rhine, Sabrina Roley, Taylor Spidle, Marissa Stapleton, Emery Stewart, Madison Taylor, Brennan Tomer, Kaylie Walker, Emily Watson, Jacob Watson, Jamie Worker
Neoga: Jerri Blazich, Jessioca Blazich, Tachel Brown, Alyssa Cravens, Nicholas Kimsey, Kyla Potter, Kinsey Romack
Oakland: Shelby Adkins, Benjamin McBurney, Taylor Veach
Paris: Celine Crow, Colton Dosch, Tiffany Goulart, Everett Lau, Katherine Smith
Shelbyville: Emma Beck, Jacob Clarey, Peighton Donnel, Debyn Grizmacher, Brock Hammons, Tamira Shiels, Ryan Skowronski, Bayleigh Townsend, Caylee Wheeler, Taylor Wiback
Stewardson: Jamie Lustig
Sullivan: Tatum Ellis, Hannah Elzy, Sara Griffin, Kyler Houser, Quentin Owens, Ashlynd Risley, Brodie Scribner, Bailey Sparling
Toledo: Lilly Ames, Brody Donsbach, Harvey S. Norris, Ashley Wilson, Audrey Hancock
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