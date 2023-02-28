Area students receiving academic honors include:
Casey-Westfield High School
First Semester
Freshmen
High Honors: Addisson Calvert, Kayla Clark, Nolan Clement, Emma Drum, Julia Eckerty, Madilyn Gelb, Madison Gray, Kaitlyn Hall, Kylee Johnson, Leighton Jones, Jackson Julius, Bay Kusterman, Charity Large, Tyler Lawhorn, Hayden Lovell, Audrie Mayhall, Kaitlyn McKinney, Zoe Miller, Lucy Moore, Nadia Ramsey, Savannah Scott, Addison Seaton, Emma Shull, Brody Smith, Kellen Sullivan, Fred Thomas, Delaney Volk, Kate Yates.
Honors: Whitney Fuller, Alex Hancock, Aunika Helmuth, Luke Karras, Lilly Levandoske, Jaxon Mayhall, Megan Meeks, Ciara Ramsey, Kelsie Sandiford, Drew Stutesman.
Sophomores
High Honors: Madalyn Adams, Caden Burkybile, Marshall Goble, Olivia Gonzalez, Harmony Hall, Cavan Harkins, Rylie Hines, Hutson Holsapple, Taylor Jean, Owen Keeney, Hayden Parcel, Lane Repp, Ryan Richards, Tommy Roberts, Andrew Rodriguez, Allyson Truelove, Mitchell Wilson.
Honors: Chase Potter, Avery Tutewiler, Rachel Warfel.
Juniors
High Honors: Sydney Carr, Mitchell Clark, Grant Cochonour, Kole Collins, Logan Cribelar, Megan Cribelar, Lily Drum, Malia Duniphan, Cole Gilbert, Kyra Gilliam, Cara Hancock, Callie Hickox, Lauren Hosfield, Kaitlyn Mason, Lexis McDaniel, Brianne Newton, Jack Overbeck, Luke Overbeck, Landon Patrick, Owen Richardson, Quintin Scott, Connor Sullivan, Charli Tanner, Brian Wright, Connor Yates.
Honors: Taylor Bennett, Eve Curry, Samuel Daughhetee, Kelsey Garner, Maverin Hayden, Zachary Hogan, Harley Jean, Alexandra Kerr, Charles Large, Jake Reddicks, Gracie Reed, Dalanee Smith, Hunter Smith, Maddison Washburn, Tracye Watkins.
Seniors
High Honors: Mashayla Besch, Jacob Clement, Elizabeth Curry, Paige Cutright, Kaden Finney, Riley Gelb, Keyton Gordon, Emma Green, Chase Harris, Olivia Hernandez, Mackenzie Herrlinger, Felicity Large, Cole Livingston, Abby McDonald, Rachel Melton, Aiden Meyer, Skylar Moore, Isaac Morgan, Ashtyn Nash, Gaia Nieddu, Jackson Parcel, A.J. Paul, Abbigail Reddicks, Maya Redman, Nathan Repp, Whitney Ritter, Lucas Roberts, Courtney Sanders, Jasmyn Self, Rylee Smith, Klayton Smith, Tyler Spittler, Leejah Stone, Grace Towles, Lucy Weinberger, Natalie Williams, Kameron Wright.
Honors: Zoe Adams, Emalee Collins, Camron Crosby, Pauline Cummins, Audrey Hosselton, Garrett Jackson, Dylan McGrath, Joseph Short.