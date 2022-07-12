HONOR ROLLS: Casey-Westfield Junior High and High School

Area students receiving academic honors include:
Casey-Westfield Junior High
Fourth Quarter
High Honors
Seventh Grade: William Cochonour, Payton Dyring, Tyson Edwards, Kelli Honselman, Addie LeDoux, Katherine Meek, Jacob Roberts, Haley Schackmann, Hannah Schackmann, Brylee Spittler, Ani Stine, Ella Whitacre, Cayden Woodrum.
Eighth Grade: Miriam Bohner, Kayla Clark, Nolan Clement, Emma Drum, Julia Eckerty, Madilyn Gelb, Madison Gray, Kaitlyn Hall, Megan Inskeep, Leighton Jones, Bay Kusterman, Charity Large, Tyler Lawhorn, Audrie Mayhall, Kaitlyn McKinney, Zoe Miller, Lucy Moore, Addison Seaton, Emma Shull, Brody Smith, Kellen Sullivan, Delaney Volk.
Honors
Seventh Grade: Audrey Goble, Jackson High, Anna Karras, Emma Lowrey, Will Moore, Daisy Mumford, Cadence Sanders, Gracie Taylor.
Eighth Grade: Addisson Calvert, Kaylee Coleman, Octavia Collier, Whitney Fuller, Aunika Helmuth, Hayden Lovell, Megan Meeks, Savannah Scott, Fred Thomas, Kate Yates.
Casey-Westfield High School
Fourth Quarter
High Honors
Freshmen: Lincoln Becker, Caden Burkybile, Natalie Craig, Marshall Goble, Olivia Gonzalez, Harmony Hall, Rylie Hines, Hutson Holsapple, Taylor Jean, Owen Keeney, Hayden Parcel, Lane Repp, Tommy Roberts, Andrew Rodriguez, Ellie Shull, Allyson Truelove, Rachel Warfel.
Sophomores: Sydney Carr, Mitchell Clark, Grant Cochonour, Riley Collins, Kole Collins, Logan Cribelar, Megan Cribelar, Lily Drum, Malia Duniphan, Kyra Gilliam, Callie Hickox, Harley Jean, Kaitlyn Mason, Brianne Newton, Landon Patrick, Owen Richardson, Quintin Scott, Connor Sullivan, Charli Tanner, Kaely Weiscope, Brian Wright, Connor Yates.
Juniors: Zoe Adams, Mashayla Besch, Jacob Clement, Elizabeth Curry, Kaden Finney, Riley Gelb, Keyton Gordon, Chase Harris, Olivia Hernandez, Mackenzie Herrlinger, Felicity Large, Cole Livingston, Skylar Moore, Isaac Morgan, Jackson Parcel, Abbigail Reddicks, Maya Redman, Whitney Ritter, Lucas Roberts, Courtney Sanders, Grace Towles.
Seniors: Raylee Austin, Addie Brasier, Aden Brenton, Brayson Chrysler, Dylon Craig, Myah Davidson, Nathan Finney, Chloe Henderson, Caden Henderson, Adam Keeney, Owen Littlejohn, Tyler Marcum, Emma Mason, Abby McDonald, Rece Overbeck, Devon Patrick, Courtney Phillips, Blake Ramsey, Kennedy Repp, Jud Richards, Austin Rodgers, Payton Ross, Emily Sherwood, Savannah Short, Lily Towles, Hailey Warner, Eli Witt, Victoria Yates, Amilynn Zellers.
Honors
Freshmen: Kaden Hanley, Cavan Harkins, Jackson Maulding, Ryan Richards, Michael Storey, Avery Tutewiler, Mitchell Wilson.
Sophomores: Eve Curry, Cole Gilbert, Maverin Hayden, Zachary Hogan, Jamayca Hollingsworth-Sandiford, Charles Large, Lexis McDaniel, Jack Overbeck, Luke Overbeck, Gracie Reed, Tracye Watkins.
Juniors: Charles Bohner, Emalee Collins, Pauline Cummins, Paige Cutright, Garrett Jackson, A.J. Paul, Nathan Repp, Klayton Smith, Tyler Spittler, Lucy Weinberger, Natalie Williams.
Seniors: Brayden Carlen, Issiah Craig, Nakia Crites, Brianna Dollahan, Jacob Frye, Libbie Gardner, Kaitlyn Garver, Karoline Kjaersgaard, Taylor Rhoads, Jacob Spencer, Dee Stone.