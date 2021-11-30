HONOR ROLLS: Casey-Westfield Junior High; Kansas Junior and High School

Area students receiving academic honors include:
Casey-Westfield Junior High
First Quarter
High Honors
Seventh Grade: William Cochonour, Audrey Goble, Jackson High, Emma Lowrey, Daisy Mumford, Cadence Sanders, Haley Schackmann, Hannah Schackmann, Brylee Spittler, Ella Whitacre, Cayden Woodrum.
Eighth Grade: Kayla Clark, Julia Eckerty, Madison Gray, Kaitlyn Hall, Megan Inskeep, Bay Kusterman, Charity Large, Tyler Lawhorn, Kaitlyn McKinney, Zoe Miller, Lucy Moore, Makiah Porteus, Kellen Sullivan, Delaney Volk, Kate Yates.
Honors
Seventh Grade: Payton Dyring, Tyson Edwards, Nicholas Fouty, Kian Garver, Madison Hanley, Zoya Hogan, Kelli Honselman, Ronald Jackson, Anna Karras, Addie LeDoux, Cade Livingston, Skyler Lowe, Katherine Meek, Aubrey Meyer, Will Moore, Riley Phillips, Jacob Roberts, Landon Rohr, Kylie Shaffer, Garrett Short, Ani Stine, Gracie Taylor, Garrett Tingley, Kyden Veach, Olivia Whitacre, Nathan Williams.
Eighth Grade: Miriam Bohner, Nolan Clement, Octavia Collier, Madilyn Gelb, Carson Hall, Leighton Jones, Jackson Julius, Hayden Lovell, Audrie Mayhall, TaTianna Pennington, Savannah Scott, Addison Seaton, Emma Shull, Brody Smith, Fred Thomas.
Kansas Junior High and High School
First Quarter
High Honors
Seventh grade: Wes Baker, Brookelyn Gough, Cara Phillips.
Eighth grade: Lainey Ehlers, Savannah Newcomer, Noah Sill, Laila Shoot.
Freshmen: Taylor Salvato.
Sophomores: Emily Drummond, Katey Ehlers.
Juniors: Brooke Baker, Jackson Ehlers.
Seniors: Olivia Noel.
Honors
Seventh grade: Karter Brown, Ethan Eddis, Addison Heltsley, Natalie Knoll, Ben Schrock.
Eighth grade: Gage Hammond, Cooper Johnson.
Freshmen: Rick Brandenburg, Nate Eskew, Justin Morris.
Sophomores: Kaitlyn Brandenburg, Ella Noel, Carson Harmon.
Juniors: Damon Cline, JT Clore, Wyatt Knoll, Carter Phillips, Kindre Quick, Tristan Quick.
Seniors: Gabrielle Fairchild, Bryce Farr, Jakob Jones, Dalton Ludington, Aaron McMichael, Meredithe Morrisey, Caydance Sill, Electra Starr.