HONOR ROLLS: Charleston High School

Area students receiving academic honors include:
Charleston High School
First Semester
High honors
Freshmen: Karmindy Abbott, Hassan Abou Zaid, Brysen Beasley, Ella Beavers, Dylan Bell, Luke Bonnstetter, Emma Bryan, Mia Carcasi, Meng Chen, William Comstock, Finola Dahlke, Grace Edwards, Ethan Ennis, Dylan Hawk, Mia Hinds, Blaine Homann, Blake Homann, Audrey Jacobs, Alex Kuykendall, Andrew Kuykendall, Joseph Lindley, Charlie Ly, Meredith McGrath, Jeanna Mertz, Luke Newell, Olivia Philbrick, Ava Phillips, Zachary Price, Mason Redfern, William Reynolds, Mildred Richter, Blair Ritchey, Destiny Santos, Elaina Sutula, Peyton Walker, Owen Wardrip, Hadley Webb, Josephina Wehrle, Brooke Wilson
Sophomores: Jamila Amartey, Cody Bell, Beatrix Brantley, Aidan Burnett, Paul Eckert, Elisha Ennis, Austin Fehrenbacher, Malachi Fitzgerald, Alexis Gray, Max Hutti, Emily Kupchek, Haylee Lassak, Jessica Logue, Lucas Neal, Keedran Parr, John Peterson, Emilio Pucheta, Brooklynn Rankin, Jacob Roe, Olivia Schuette, Addison Shrader, Brett Spour, Alex Wang, Ambrie Zanton
Juniors: Olivia Bennett, Emma Beurskens, Erin Blair, Breonna Bower, Jacasta Bower, Azriel Brazzell, Eoin Dahlke, Alex Dow, Lauren Dowland, Dylan Ealy, Liv Evely, Michael Fleming, Nicholas Foster, Delaney Goddard, Margaret Goetten, Adriana Gonzalez, Megan Heise, Shelby Herrington, James Hess, Macy Hetzel, Connor Hughes, Kaylie Hutton, Korina Johnson, Brandon Jones, Emily Kaurin, Mikayla Lane, Maci Mayhall, Logan McKibben, Kenna McPeak, Delaney Meister, Leah Mertz, Karah Moore, Jacob Morrisey, Caleb Oakley, Makenzie Pamperin, Lily Porter, Taylor Ratliff, Jacob Reeley, Ila Richter, Hilary Romero, Kyle Ross, Madeline Sanders, Alec Sellers, Ethan Sicilian, Alivia Sims, Joshua Sipes, Matthew Skelley, Abigail Smith, Sophia Smith, Madison Step, Taylor Stewart, Alexander Stout, Sadie Stowell, Emma Thomas, Jackson Ulm, Lucia Villalobos, Annabel Wehrle, Tristan Williams, Whitley Wood, Sarah Wright, Ella Yoder
Seniors: Armando Amaya, Emma Amaya, Abagail Austin, Rileigh Babbs, Logan Beals, Jackson Becker, Emma Bickford, Jaxon Boyce, Genavieve Braden, Jaksen Braun, Cadence Bryant, Anneleise Buchter, Wesley Burgess, Kennedy Burns, Luca Carcasi, Annakate Coffey, Shannon Corray, Mitchell Cox, Hannah Crites, Emily Davidson, Vincent DiNaso, Alexys Drake, Braden Drake, Kimberly Drum, Lucas Edgar, Cassidy Endecott, Trent Ferguson, Ashton Fifield, Casey Fisher, Jacob Flight, Aerielle Floros-Ecker, Calista Fox, Nicholas Hawk, Katrina Hoferer, Seth Howell JR, Wyatt Hunter, Ellie Jacobs, Gavin Johnson, Trenton King, Danny Kuznicki, Hannah Larson, Lilly Long, Lyla Long, Maria Long, Keegan Madlem-Easterday, Makenna McBride, Jessica Nathan, Jack Nelson, Natalie Oliver, Bryant Parker, Taryn Pearson, Braden Pschirrer, Carly Robison, Nate Shrader, Austin Sikorski, Molly Smith, Grady Smitley, Wyatt Stanley, Zachary Stout, Jayden Swango, Paris Swearingen, Hannah Taylor, Blaire Taylor Lutz, Ally Thompson, Kiley Vanderport, Madison Veatch, Molly Weber, Logan Webster, Gracie White, Madelyn Williams, Adalyn Wood, Connor Woodley, Yoana Yordanova, Ava Zheng
Honors
Freshmen: Luis Arceo Bayardo, Isaiah Baji, Owen Bennett, Payton Bierman, Aiden Caughran, Daniel Chinchilla, Chase Clough, Kayleah Colvin, Drew Dow, Taeler Dunne, Daniel Fagaly, Austin Fisher, Emma E. Floyd, Ayden Gossett, Natalie Howell, Phoenix Lofton, Aaron McCoy, Kaitlyn Morrisey, Sofia Murry, Kaylin Nolte ,Daniel Ogle, Olivia G. Passig ,Caleb Peterson, Allison Price, Elias Rodriguez, Alan Romero, Doyle Scott, Rylee Shrader, Jayden Sikorski, Ariana Sluder, Noah Step, Jilliann Symonds, Jairo Tojin Cobo, McKinley Ueleke, Kenzie Way, Arabella Wines, Lillian Zerbst
Sophomores: Aidan Archibald, Tommie Carver, Grace Coffey, Aiden Collins, Sophia Combs, Olivia Conn, Trinity Coonce, Gavin Drake, Ean Gardner, Ella Garrett, Brennah Gerdes, Lauson Goddard, Bentley Gough, Kailee Gough, Ajonna Hamilton, Taylor Himes, Wyatt Hurst, Grant Johnson, Michaela Jones, Grant Kattenbraker, Jillian King, Greta Larson, Abigail Metzger, Luke Nelson, Andrew Pearson, Jack Pierce, Tyler Starwalt, Ciarra Swearingen, Tyler Warren, Caden Waters, Barrett Williams, Mackensie Williams, Destiny Winnett, Bailey Wolfe, Eva Zheng
Juniors: Hailey Austin, Judah Bryant, Alivia Clarke, Gabriella Cotton, Clara Cox, Carson Czak, Ethan David, Emily Davis, Kambrynn Etnire, Kaylee Fellers, Owen Gerdes, Jeremiah Hayes, Caleb Hellman, Malia Hodges, LaDarrius Junious, Lynsay Kibler, Jordyn Kieffer, Josie King, Willow Koontz, Trey Lemond, Spencer Myerscough, Brian Rose, Nicholas Schuster, Marshall Smith, Elena Wetzel, Keely Williams, Kailyn Wilson
Seniors: Justin Adams, Thomas Bates, Gunther Baumann, Isabella Bayley, Casey Bence, Page Brown, Jake Coffey, Nathan Cope, Kirsten Drake, Kaitleyn Friedman, Logan Garrett, Marissa Green, Taryn Higgs, Brooklyn Jones, Sophie Kattenbraker, Samuel Kaurin, Tyler King, Anthony Kubicek, Addason Logsdon, Nautica Long, Raegin McElwee, Camden Myerscough, Anthony Newby, Nolan ONeal, Kendall Pankey, Collin Patterson, Mason Peterson, Caydin Reed, Mason Reeley, McKenzie Renfro, Ava Rook, Michael Skelley, Abbie Smith, Wyatt Strader, Kyler Sweeney, Chance Thompson, Destinee Tuttle, Jeb Vanatta, Mackenzi Webb, Konnor Webster, Joshua Will, Wade Wright, Anastasia Zerbst