HONOR ROLLS: Charleston High School

Area students receiving academic honors include:
Charleston High School
Fourth Quarter
High honors
Freshmen: Hassan Abou Zaid, Brysen Beasley, Dylan Bell, Payton Bierman, Luke Bonnstetter, Emma Bryan, Mia Carcasi, Aiden Caughran, William Comstock, Finola Dahlke, Ethan Ennis, Ayden Gossett, Dylan Hawk, Mia Hinds, Blaine Homann, Blake Homann, Natalie Howell, Audrey Jacobs, Alex Kuykendall, Andrew Kuykendall, Charlie Ly, Meredith McGrath, Jeanna Mertz, Kaitlyn Morrisey, Luke Newell, Olivia Passig, Olivia Philbrick, Ava Phillips, Zachary Price, Mason Redfern, William Reynolds, Mildred Richter, Destiny Santos, Rylee Shrader, Noah Step, Elaina Sutula, Owen Wardrip, Hadley Webb, Josephina Wehrle, Brooke Wilson
Sophomores: Jamila Amartey, Aidan Archibald, Cody Bell, Beatrix Brantley, Aidan Burnett, Trinity Coonce, Paul Eckert, Elisha Ennis, Austin Fehrenbacher, Malachi Fitzgerald, Bentley Gough, Alexis Gray, Ajonna Hamilton, Max Hutti, Grant Johnson, Greta Larson, Keedran Parr, John Peterson, Pipper Ring, Olivia Schuette, Addison Shrader, Brett Spour, Alex Wang, Mackensie Williams
Juniors: Olivia Bennett, Emma Beurskens, Jacasta Bower, Emily Davis, Alex Dow, Lauren Dowland, Dylan Ealy, Liv Evely, Michael Fleming, Delaney Goddard, Margaret Goetten, Adriana Gonzalez, Megan Heise, Shelby Herrington, James Hess, Macy Hetzel, Connor Hughes, Kaylie Hutton, Korina Johnson, Brandon Jones, Emily Kaurin, Jordyn Kieffer, Mikayla Lane, Maci L. Mayhall, Logan McKibben, Delaney Meister, Leah Mertz, Karah Moore, Jacob Morrisey, Caleb Oakley, Makenzie Pamperin, Lily Porter, Taylor Ratliff, Jacob Reeley, Ila Richter, Kyle Ross, Madeline Sanders, Alec Sellers, Ethan Sicilian, Alivia Sims, Joshua Sipes, Abigail Smith, Sophia Smith, Madison Step, Austin Stephens, Taylor Stewart, Alexander Stout, Sadie Stowell, Emma Thomas, Lucia Villalobos, Annabel Wehrle Keely Williams, Tristan Williams, Whitley Wood, Sarah Wright, Ella Yoder
Seniors: Justin Adams, Armando Amaya, Emma K. Amaya, Abagail Austin, Rileigh Babbs, Thomas Bates, Isabella Bayley, Logan Beals, Jackson Becker, Emma Bickford, Jaxon Boyce, Genavieve Braden, Jaksen Braun, Cadence Bryant, Anneleise Buchter, Annakate Coffey, Shannon Corray, Mitchell Cox, Peyton Cox, Hannah Crites, Emily Davidson, Vincent DiNaso, Alexys Drake, Braden Drake, Kimberly Drum, Lucas Edgar, Cassidy Endecott, Trent Ferguson, Ashton Fifield, Casey Fisher, Jacob Flight, Aerielle Floros-Ecker, Logan Garrett, Nicholas Hawk, Katrina Hoferer, Seth Howell, Ellie Jacobs, Gavin Johnson, Trenton King, Hannah Larson, Lilly Long, Lyla Long, Maria Long, Makenna McBride, Raegin McElwee, Jessica Nathan, Jack Nelson, Natalie Oliver, Bryant Parker, Taryn Pearson, Braden Pschirrer, McKenzie Renfro, Carly Robison, Austin Sikorski, Abbie Smith, Molly Smith, Grady Smitley, Wyatt Stanley, Zachary Stout, Jayden Swango, Paris Swearingen, Hannah Taylor, Blaire Taylor-Lutz, Ally Thompson, Jeb Vanatta, Kiley Vanderport, Mackenzi Webb, Molly Weber, Gracie White, Joshua Will, Madelyn Williams, Wade Wright, Yoana Yordanova, Ava Zheng
Honors
Freshmen: Isaiah Baji, Ella Beavers, Chase Clough, Kayleah Colvin, Drew Dow, Chloe Ealy, Grace Edwards, Daniel Fagaly, Phoenix Lofton, Aaron McCoy, Sofia Murry, Daniel Ogle, Allison Price, Blair Ritchey, Alan Romero, Jayden Sikorski, Ariana Sluder, Brie Tomlinson, McKinley Ueleke, Peyton Walker, Arabella Wines
Sophomores: Taylor Bennett, Hannah Bradford, Rhyland Brady, Joseph Carter, Tommie Carver, Grace Coffey, Sophia Combs, Olivia Conn, Gavin Drake, Ean Gardner, Ella Garrett, Brennah Gerdes, Kailee Gough, Taylor Himes, Jonathan Hoferer, Michaela Jones, Emily Kupchek, Haylee Lassak, Jessica Logue, Abigail Metzger, Megan Myerscough, Lucas Neal, Luke Nelson, Jack Pierce, Brooklynn Rankin, Jacob Roe, Tyler Starwalt, Ciarra Swearingen, Tyler Warren, Lilly Wojtysiak, Bailey Wolfe, Ambrie Zanton
Juniors: Erin Blair, Derion Boling, Breonna Bower, Azriel Brazzell, Judah Bryant, Alivia Clarke, Isabel Colvin, Gabriella Cotton, Nathaniel Cutler, Carson Czak, Eoin Dahlke, Ethan David, Kambrynn Etnire, Macayla Finley, Owen Gerdes, Damien Heck, Malia Hodges, LaDarrius Junious, Isaac Karbassioon, Josie King, Willow Koontz, Trey Lemond, Alanna Lemons, Kenna McPeak, Bryce Robbins, Hilary Romero, Brian Rose, Nicholas Schuster, Annalynn Sims, Marshall Smith, Jackson Ulm, Elena Wetzel, Kailyn Wilson
Seniors: Tesa Brown, Wesley Burgess, Kiera Campbell, Luca Carcasi, Jake Coffey, Nathan Cope, Ashlie Elbert, Kaitleyn Friedman, Taryn Higgs, Wyatt Hunter, Sophie Kattenbraker, Samuel Kaurin, Anthony Kubicek, Nautica Long, Keegan Madlem-Easterday, Camden Myerscough, Anthony Newby, Nolan O’Neal, Kendall Pankey, Collin Patterson, Mason Peterson, Peyton Poulter, Broderick Rankin, Nate Shrader, Michael Skelley, Caiden Smith, Wyatt Strader, Kyler Sweeney, Ashton Walker, Logan Webster, Adalyn Wood