Area students receiving academic honors include:
Ashmore Elementary School
Third quarter
All E's
Kindergarten: Kaitlynn Beurskens, Josie Brown, Jensen Browning, Easton Carter, Wren Fuller, Ayla Gallo, Aurora Galloway, Jaxston Hayes, Reed Hurt, Oliver Johnson, Stella King, Calvin Nay, Georgia Siefferman, Myer Traub, Paeton Welch.
First grade: Brady Babbs, Carter Boyer, Raiden Hunter.
High honors (All A's)
Second grade: Jenna Cohoon, Athena Cookson, Remington Hayes, Vincent Taylor.
Third grade: Rogue Beabout, John Pendergast-White, Blain Traub, Piper Williams.
Fourth grade: CielRapha Amartey, Serenity Armstrong-Smith, Caleb Biggs, Kylah Coffey, Collin Grissom, Anna King, Elizabeth Morris, Kasen Schrock, Anslee Stone, Lindyn Traub.
High Honors
Second grade: Jackson Bartges, Kysen Howlett, Adylan Tanner, Liam Wiley.
Third grade: Kyden Armstrong-Smith, Raive Ballinger, Alison Beaman, Fabiyan Carrasco, Katherine Marquez, Layne Newkirk, Hadley Stewart.
Fourth grade: Corbin Slaymaker, Sofia Stephens.
Honors
Second grade: Sophia Gordon, Aria Sigler.
Third grade: Blake Acord, Harrison Hurt, Deon Johnson, Owen Pollard.
Fourth grade: Reagan Barnes, Aubree Simms.
Casey-Westfield Junior High
Third quarter
High Honors
Seventh Grade: Destiney Budd, Vivienne Cummins, Rylie Large, Brandon Ritter, Jayla Roberts, River Shaffer.
Eighth grade: William Cochonour, Tyson Edwards, Zoya Hogan, Skyler Lowe, Emma Lowrey, Katherine Meek, Daisy Mumford, Norah Ramsey, Landon Rohr, Cadence Sanders, Haley Schackmann, Hannah Schackmann, Gunner Trueblood, Ella Whitacre, Cayden Woodrum.
Honors
Seventh grade: Aiden Blakeman, Blake Burkybile, Parker Fain, Gabriela Frye, Gyllyane Gilbert, Owen Hanley, Jeremiah Hollingsworth, Ryan Hosfield, Claire Kusterman, Jasmin LeDoux, Brystal Owen, Logan Roberts, Lukas Sponsel, Dominic Thompson.
Eighth grade: Payton Dyring, Nicholas Fouty, IsaRuth France, Audrey Goble, Madison Hanley, Jackson High, Kelli Honselman, Clerissa Hutchinson, Addie LeDoux, Cade Livingston, Aubrey Meyer, Will Moore, Riley Phillips. Jacob Roberts, Drake Worby.
Charleston Middle School
High honors
Seventh grade: Janely Amaya, Payton Archibald, Ella Bell, Jade Bowers, Brayden Cobb, Owen Davis, Alice Dick, Carter Fehrenbacher, Colin Fields, Braxton Floyd, Grace Goehner, Alexis Griffith, Maliyah Harrison, Layla Hemmingway, Callen Henshaw, Simon Himes, Mallory Homann, Lanie Keefer, Callie Lawrence, Riley Lester, Carson Malone, Jackalyn McKibben, Candice McNutt, Colby Metzger, Jaylen Miller, Melaina Morrison, Bryson Murbarger, Hattie Neese, Benjamin Newberry, Taya Newkirk, Faith Ogle, Kyujim Park Wharram, Elijah Peterson, Amery Pfennig, Gavin Porter, Talon Reinhard, Anderlynn Reynolds, Moises Rodriquez, Kahli Romack, Olivia Rosine, Maddox Salee, Bristol Schrock, Henry Schultz, Jonathan Sharp, Joshua Stewart, Blaine Taylor Lutz, Lily Thomas, Trotter Titus, Alya Traub, Ella Viertel, Lauren Wahls, Henry Watson, Giuliana Werk Levin, Olivia Willenborg, McKinley Wood, Erica Workman.
Eighth grade: Haya Abou Zaid, Russell Applegate, Camryn Ashley, Gunner Barr, Charlotte Bennett, Reid Brinkerhoff, Autumn Carson, Abigail Carter, Alexandru Chiritescu, Rosslyn Chism, Lillian Clarke, Alexandra Clayton, Mathew Coartney, Addyson Cook, Abigail Davidson, Lauren Ealy, Karley Eastman, Alexa Eckley, Madilyn Entrican, Heighden Fairley, Wyatt Gordon, Hunter Grabiec, Taylor Hein, Tyler Helton, Ella Hinds, Andrea Hogan, Ryan Howarth, Gillian Irons, Lara Jarrah, Jadyn Koester, Rylee Lewis, Lana Livermore, Charlie Milton, River Monjardin, Sadie Phillips, Shelbie Pollard, Ella Price, Abigail Robison, Bardia Saharkhiz, Josephine Sawyer, Ellie Shaw, Brayden Snider, Julian Stanley, Vincent Torrepalma, Allison Ulm, Rylee Vicory, David Walsh, Benjamin Waterman, Aidan Wayne, Emsley White, Sabrina White, Rylan Youngblood.
Honors
Seventh grade: Ember Adams, Luke Anderson, Samuel Bates, Theron Beabout, Tyce Brady, Yi Chen, Cooper Clarke, Thomas Cohoon, Quinn Cookson, Alexis Ellis, Phoebe Frey, Audrey Gates, Laron Gordon, Kane Hinnerichs, Dylan Johnson, Carlie Lemons, Logan Noel, Noah Northrop, Anna Okrasinski, Kyler Partlow, Carlton Patterson, Lake Plumer, Annabella Roe, Quincy Strange, Brynn Symonds, Abel Truex, Sergio Vanegas, Cody Wilson.
Eighth grade: Ben Boettcher, Cameron Bonner, Evelyn Brooks, Kelsey Bryan, McKenna Campbell, Landon Carrasco, Chloe Cartright, Dray Sean Eich, Reese Good, Brooklyn Hallowell, Braxton Hanner, Vincent Lozano, Mya Madlem, Clara Moran, Estrella Olade, Hudson Paul, Joshua Peterson, Briar Price, Cassidy Rardin, Oliver Rednour, Ellie Robinson, Kayla Schmieder, Natalie Starwalt, Savannah Stephens Gray, Carson Switzer, Alaiyah Tyler Nelson, Marlie Ward.