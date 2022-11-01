HONOR ROLLS: Charleston Middle School

Area students receiving academic honors include:
Charleston Middle School
First Quarter
High honors
Seventh grade: Ember Addams, Janely Amaya, Luke Anderson, Payton Archibald, Ella Bell, Jade Bowers, Cooper Clarke, Brayden Cobb, Quinn Cookson, Liam Corrigan, Alice Dick, Carter Fehrenbacher, Colin Fields, Braxton Floyd, Phoebe Frey, Alexis Griffith, Layla Hemmingway, Callen Henshaw, Simon Himes, Mallory Homann, Dylan Johnson, Lainie Keefer, Riley Lester, Abigail McCann, Jacklalyn McKibben, Candice McNutt, Colby Metzger, Jaylen Miller, Melaina Morrison, Bryson Murbarger, Benjamin Newberry, Taya Newkirk, Logan Noel, Faith Ogle, Anna Okrasinski, Kyujin Park Wharram, Amery Pfenning, Lake Plummer, Gavin Porter, Kahli Romack, Maddox Salee, Bristol Schrock, Henry Schultz, Jonathan Sharp, Joshua Stewart, Blaine Taylor Lutz, Lily Thomas, Ayla Traub, Ella Viertel, Lauren Wahls, Henry Watson, Giuliana Werk Levin, Olivia Willenborg, McKinley Wood, Erica Workman
Eighth grade: Haya Abou Zaid, Russell Applegate, Maddux Archibald, Camryn Ashley, Gunner Barr, Charlotte Bennett, Reid Brinkerhoff, Autumn Carson, Chloe Cartright, Alexandru Chiritescu, Lillian Clarke, Alexandra Clayton, Mathew Coartney, Abigail Davidson, Lauren Ealy, Karley Eastman, Alexa Eckley, Madilyn Entrican, Heighden Fairley, Karman Fulmer, Reece Good, Wyatt Gordon, Hunter Grabiec, Taylor Hein, Tyler Helton, Ella Hinds, Andrea Hogan, Ryan Howarth, Lara Jarra, Jerry Knapp, Jadyn Koester, Lana Livermore, Vincent Lozano, Mya Madlem, Joshua Peterson, Sadie Phillips, Briar Price, Ella Price, Cassidy Rardin, Bardia Saharkhiz, Josephine Sawyer, Landon Shafer, Ellie Shaw, Julian Stanley, Natalie Starwalt, Vincent Torrepalma, Allison Ulm, Rylee Vicory, David Walsh, Emsley White, Sabrina White, Rylan Youngblood
Honors
Seventh grade: Jude Bailey Hutson, Samuel Bates, Tyce Brady, Thomas Cohoon, Owen Davis, Bailee Decker, Alexis Ellis, Grace Goehner, Laron Gordon, Maliyah Harrison, Makaelah Holstone, Ares Long, Calvin Lucas Jr., Christopher Navarro Fuentes, Noah Northrup, Kyler Partlow, Elijah Peterson, Talon Reinhard, Moises Rodriquez, Olivia Rosine, Ryan Sefried, Elizabeth Snider, Jacob Stine, Brynn Symonds, Austin Thompson, Trotter Titus, Trevin Trotter, Abel Truex, Brody Wilson, Cody Wilson.
Eighth grade: Wyatt Austin, Jacob Baji, Chase Barker, Garth Baumann, Evelyn Brooks, Kelsey Bryan, McKenna Campbell, Landon Carrasco, Abigail Carter, Rosslyn Chism, Addyson Cook, Sawyer Daniell, Braxton Hanner, Sydney Harris, Gillian Irons, Rylee Lewis, Charlie Milton, River Monjardin, Hudson Paul, Shelbie Pollard, Ellie Robinson, Kathryn Robinson, Kayla Schmieder, Stacy Shonkweiler, Brayden Snider, Savanna Stephens Gray, Riley Stine, Brodie Stratton, Raelynn Systo, Benjamin Waterman, Aidan Wayne, Robert Zerbst.