Area students receiving academic honors include:
Mattoon High School
Second Semester
High honors
Freshmen: Jackson Allen, Symphany Allen, Macie Alwardt, Kara Anderson, Devyn Bradley, Kendal Bridges, Elliott Burrell, Natasha Carter, McKenzie Clinton, Shiloh Coleman, James Connett, Judith Connett, Mary Doughty, Logan Ethington, Lucy Ferrar, Madalyn Fultz, Clayton Gass, Connor Gergeni, Ella Gergeni, Kennidi Gerould, Jorun Haldorsen, Kylie Helton, Robert Hocking, Sophia Hoppin, Kelci Irons, Jocelyn Janes, Brooke Jobe, Kaylee King, Ava Larson, Ellie Miller, Mathew Miller, Cheyenne Mitchell, Alaina Nolte, Holley Parker, Madison Parks, Falken Pearson, Stella Rankin, Brooklynn Refern, Kendal Rentfro, Jamilet Ruiz, Kaelyn Ryan, Derek Sharp, Keeghan Shaw, Emma Spencer, Logan Thompson, Haydyn Thornton, Callaway Waggoner, Alton Warner, Harlo Watkins, Connor Weber, Lincoln Wheeler, Alyssa Whitley.
Sophomores: Lilian Allison, Brie Armstrong, Alyssa Beever, Avery Boyer, Alanna Brown, Ava Butler, Makalie Buxton, Benjamin Capitosti, Nathaniel Carter, Daniel Catt, Cody Cline, Savannah Cole, Reagan Duncan, Rylee Elmendorf, Samuel Gerkin, Sophia Gerkin, Sarah Gonzalez, Kylie Gordon, Allison Gouveia, Hanna Griffin, Alan Hanner, Chloe Hettinger, Isabella Hilligoss, Ava Hurst, Madden Johnson, Keenan Kersh, Kaleigha Kroeger, Cole Larson, Kameron Lathrop, Lily Maninfior, Isabella Masse, Maria Mast, Gavin Maugeri, Alexis Miller, Quincy Morgan, Dallas Morton, Shelby Nasta, Abigail Neimeyer, Noah Noble, Aylexis Otto, Nadya Paredes, Kaitlyn Parker, Sidney Paulson, Ashtyn Peters, Blair Powers, William Pullen, Logan Samuelson, Zealand Sanders, Sarah Schrock, Paige Schwenke, Audrey Shanks, Dalton Short, Aydin Tariq, Reese Updegraff, CeAzia Wade, Alexandra Walsh, Gracie Willingham, Alissandra Winograd.
Juniors: Josie Auer, Ella Bahney, Greta Ballinger, Hunter Basham, Korbin Bateman, Evelyn Bell, Kamille Bosler, Makala Brown, Lance Chaney, Miles Clapp, Ella Conyers, Sarah Creel, Charleigh Curry, Audrey Dodge, Reese Dodge, Raygen Drennan, Luke Ferris, Avery Gill, Lily Gregory, Avery Hall, Owen Hawkins, Aiden Hudson, Maisy Hughes, Noah James, Ashley Jobe, Ella Laster, Robert Matthews, Garrett Miller, Julia Morton, Hallee Perry, Austin Poiteyint, Emlyn Rich, Piper Sanders, Teygen Sewell, Helene Shriver, Colton Smith, Isabella Smith, Michael Smith, Leah Stapleton, Ryan Stevens, John Sullivan, Brock Taylor, Slater Trier, Marlana VanHoveln, Griffin Walk, Mason West, Andrew Wetzel, Emmalyn Whalin, Hailey Whitley.
Seniors: Sophia Artis, Madison Barnes, Rene Beltran, Carson Body, Jack Burton, Colton Comstock, Emma Davis, Elizabeth Enlow, Jessica Evans, Gabriel Freeman, Mitchell Gergeni, Brockton Goonan, Ryleigh Grayson, Berit Haldorsen, Kendall Holtzhouser, Kaden Junge, Andrew Karpus, Jaylyn Kimbro, Mikayla Kirby, Cayden Knierim, Christian Larson, Nevaeh Laster, Nathan Morgan, Allyson Nelson, Malea Niemerg, Coltyn Otto, Trenton Owens, Amelia Perry, Luke Perry, Blaine Powers, Sarah Rankin, Gabrielle Ray, Katielyn Rebollo, Sophia Rhine, Isabella Sanders, Jason Skocy, Dylan Sledge, Riley Spencer, Hannah Stroud, Thomas Towle, Samantha Waggoner, Shayla Wilder, Chase Woodard, Laney Wright, Quentin Wright.
Honors
Freshmen: Isabel Angel, Edik Arwine, Johnathan Austin, Layla Ballard, Ivory Bean, Kendal Brown, Denver Burch, Lucas Butler, Maxwell Coffey, Ariana Coleman, Jackson Cook, McKinnley Cowger, Brayden Dailey, Lillian Daniels, Addison Davis, Matthew Dennis, Lily Durbin, Beau Farris, Kaeden Frederick, Julian Gomez, Cristian Gonzalez, Kaleia Gowern, Hayden Hall, Claire Hampton, Lincoln Hayes, Alaina Hedges, Casey Horath, Zyon Huckaba, Makinlee Hurt, Taylen Hutchison, Ethan Janes, Jillian Jones-Pschirrer, Lilly Koester, Jacob Kuhn, Madeline Landrus, Eisley Lyons, Jacob MacDonald, Parker Masse, Elijah McElroy, Chiondra McWhorter, Star Merkle, Adrienne Muchow, Brycen Mullins, Erin Mulvaney, Sarah Muzzy, Shayden Neff, Tate Overton, Macie Pike, Tristan Porter, Kacey Ramage, Maya Richey, Haylee Roberts, Leonel Ruiz-Rodriguez, Riley Sledge, Kalab Smith, Madison Smith, Cooper Spencer, Gordon Waggoner, Peyton Walker, Zoie Winnett, Bohdan Wudtke, Alan Zhang.
Sophomores: Aiden Abbott, Deaiden Arnold, Jaydah Beals, Jadyn Bean, Joshua Boley, Jake Butler, Brooke Campbell, Trystan Clapp, Braden Clatfelter, Kaylee Croft, Mitchell Deters, Ryan Dippy, Traven Easter, Boglarka Egyud, Logan England, Ean Freeman, Elizabeth Gonzalez, Hayden Gordon, Natasha Griffen, Lucille Guinnee, Taylee Haacke, Benjamin Hicks, Drew Hoene, Mason Holland, Lily Hopper, Blaine Howell, Waylon Hunter, Madeline Hurt, Xander Katz, Cale Kimbro, Madelynn Knierim, Ashlynne Kuhn, Brandon Lane, Hailee Lauter, Hazel Lauter, NaKendra McCarty, Jackson McConnaha, Cheyenne McFarland, Nevaeh Monegain, Guy Parkerson, Aubrie Phillips, Isabel Phillips, Shelby Pickering, Zander Piper, Vaughn Prince, Boden Probst, Sean Rankin, Chase Reynolds, Corbin Richey, Annabella Romo-Mayberry, Olivia Ruot, Kaylee Schwerdt, Paige Schwindt, Morgan Spitz, Alexis Stark, Sydney Starwalt, Briar Stephens, Christina Stortzum, Kinsey Thomas, Kambree Tipton, Elizabeth Titus, Jaydin Voege, Fabian Waggle, Isabella Welch, Gavin White, Rickie White, Kaleb Wright, Cephus Zollmann.
Juniors: Marijo Arthur, Samara Ash, Erica Bialeschki, Tyson Body, Reeze Delmer Bok, Ryan Bridges, Owen Burton, Makyla Chasteen, Monte Clarkson, Kamryn Conlin, Kynley Cornell, Eva Edwards, Josh Egejuru, Landon Ethington, Sean Fuentes, Robert Hardin, Elizabeth Honn, Lucas Jarvis, Lexi Landrus, Noah Lange, Jack Lapeyrouse, Oaklie Layton, Annabelle Lee, Camryn Lee, Andrew Lodes, Emily Maple, James Moore, Jarret Muchow, Parker Newlin, Dezeree Oliver, Ethan Rankin, Brodie Rentfro, Michelangelo Reynolds, Karson Rice, Brooke Simpson, Bailey Sledge, Aubry Snoddy, Sydnee Stoltzfus, Katina Terrell, Natalee Thomas, Landon Walters, Tristan White.
Seniors: Gabriel Abello, Donovan Blain, Lanie Butler, Garrett Campbell, Roxana Cloyd, Jada Cobb, Ruth Coffey, Matthew Cowger, Katie Cox, Brandon Creel, Trinity Crowe, Rease Daniels, Laura Deters, Ryan Druin, Ty Eastin, Laney Faller, Lillian Ghere, Samuel Gonzalez, Taeriek Grace, Jordyn Griffin, Colton Grove, Milla Helton, Ashlee Higginbotham, Florian Hirschfeldt, Emma Houser, Carrigan Hyland, Rachel Keller, Taylor Kovach, Madeline Krost, Kate Landrus, Kendall Lawhorn, Josephine Lee, Leo Meyer, Ian Pearcy, Alyssa Porter, Colton Probst, Robin Reardon, Makayla Richey, Lincoln Scott, Parker Selby, Regan Shumway, Garrett Smith, Ryan Smith, Nathan Stamps, Dwight Tell, Keira Thomas, Cecilia Varela-Flores, Ava Willingham, Bryce Wofford.