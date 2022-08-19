Funerals pending for Aug. 20

ALLEN, Arthur James “Jim”, Sr., 83, Toledo, died Thursday (Aug. 18, 2022). Schilling Funeral Home, Mattoon.
BENNETT, William Dean, 105, Windsor, died Friday (Aug. 19, 2022). Lovins-Lockart Funeral Home, Windsor.
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