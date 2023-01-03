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Funerals pending for Jan. 4

ALUMBAUGH, Jackie Lynn, 62, Neoga, died Monday (Dec. 26, 2022). Evergreen Cremation Services, Champaign.

BURRELL, William “Bill” D.,  77, Mattoon, died Sunday (Jan. 1, 2023).  Mitchell-Jerdan Funeral Home, Mattoon.

GERDES, Ina Evelyn Stone, 76, Mattoon, died Monday (Jan. 2, 2023). Schilling Funeral Home, Mattoon.

GOBLE, Loretta Mae, 88, Martinsville, died Monday (Jan. 2, 2023). Greenwell Funeral Home, Martinsville.

HARDY, Charles “Charlie” Ralph, 80, Tower Hill, Monday (Jan. 2, 2023). Lockart-Green Funeral Home, Shelbyville.

HEATH, Dr. Jerry D., 100, Charleston, died Thursday (Dec. 22, 2022). Adams Funeral Chapel, Charleston. 

MILLER, Clarice, 89, Neoga, formerly of Effingham, died Tuesday (Jan. 3, 2023). Lockart-Green Funeral Home, Beecher City.

SMITH, Jean Lee, 93, Mattoon, died Friday (Dec. 30, 2022). Schilling Funeral Home, Mattoon.

TAYLOR, Mary A., 73, Windsor, died Tuesday (Jan. 3, 2023). Lovins-Lockart Funeral Home, Windsor.

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