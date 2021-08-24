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Funerals pending

Funerals pending for Aug. 25

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DOTY, Linda, 74, Beecher City, died Tuesday (Aug. 24, 2021). Lockart-Green Funeral Home, Beecher City.

GILLESPIE, Linda, 56, Dieterich, died Monday (Aug. 23, 2021). Lockart-Green Funeral Home, Beecher City.

HEMMETT, Patricia M., 78, Mattoon, died Monday (Aug. 23, 2021). Howe and Yockey Funeral Home, Shelbyville.

HIGH, Jameel Charles, 30, Monticello, died Friday (Aug. 20, 2021). Schilling Funeral Home, Mattoon.

PEARCY, Mabel, 79, Windsor, died Monday (Aug. 23, 2021). Lovins-Lockart Funeral Home, Windsor.

RICHARDS, Gary Lee, 74, Casey, died Sunday (Aug. 22, 2021). Markwell Funeral Home, Casey.

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